vor 33 Min.

Exhibitionist belästigt Frau in Friedberg und wird festgenommen

In Friedberg bemerkt eine Frau einen Exhibitionisten in einem Gebüsch. Dieser hält sein erigiertes Glied in der Hand und spricht sie an. Die polizei nimmt ihn fest. (Symbolbild)

In Friedberg bemerkt eine Frau einen Exhibitionisten in einem Gebüsch. Dieser hält sein erigiertes Glied in der Hand und spricht sie an. Wie sie reagiert.

Einen Exhibitionisten stellte die Friedberger Polizei am Sonntagabend zwischen Friedberger See und Wulfertshausen. Eine 33-jährige Radlerin hatte den Mann vor einer Buschreihe auf einem Feldweg bemerkt. Er habe sich mit seinem erigierten Glied in der Hand unvermittelt zu ihr hingedreht und die Frau angesprochen. Sie fuhr jedoch weiter und verständigte telefonisch die Polizei.

Exhibitionist in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Im Zuge ihrer Fahndung konnten die Beamten den 32-jährigen Täter festnehmen. Weitere Opfer des Exhibitionisten sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (pos)

