Exhibitionist entblößt sich auf einem Supermarkt-Parkplatz

In Dasing hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts öffentlich onaniert. Dann flüchtete er. Die Polizei sucht Hinweise.

Schock für eine Frau aus Dasing: Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beobachtete die 36-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Messerschmittstraße in Dasing einen Mann, der sich neben ihrem Fahrzeug entblößte. Wie die Polizei nun mitteilt, dachte die Augenzeugin zunächst, der Mann würde unter einem nahen Baum seine Notdurft verrichten. Doch dann stellte sich heraus, dass er onanierte.

Exhibitionist in Dasing: Polizei sucht den Täter

Wie die Polizei weiter meldet, fand die Tat an einer abgelegenen Stelle des Parkplatzes statt, am Rückgebäude des Supermarktes. Die Augenzeugin wandte sich erst einige Zeit nach dem Vorfall an die Ordnungshüter. Der Unbekannte konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, zirka 40 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose sowie helle Schuhe. (AZ)

Kontakt: Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710.





