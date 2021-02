08:11 Uhr

Exhibitionist treibt in Mering sein Unwesen

Ein Exhibitionist trieb in Mering sein Unwesen.

Ein Mann beobachtet Passantinnen in Mering und fängt an, sich selbst zu befriedigen. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Ein Exhibitionist hat am Dienstag in Mering sein Unwesen getrieben. Der Mann beobachtete laut Polizei in der Bouttevillestraße auf Höhe der Altglascontainer Passantinnen und befriedigte sich selbst.

Anschließend lief der Mann über die nahe gelegene Brücke in Richtung Josef-Scherer-Straße.

Exhibitionismus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte einen 35-jährigen Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts vorläufig fest.

Die Friedberger Polizei (Tel. 0821/323-1710) sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat. (AZ)

Themen folgen