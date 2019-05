31.05.2019

Experimentiersets der Lechwerke fürs Meringer Gymnasium

Achtklässler beschäftigen sich mit erneuerbaren Energien

Bei den Schülern der 8. Klassen des Gymnasiums Mering stehen die nächsten Wochen ganz im Zeichen der erneuerbaren Energien. Die Bildungsinitiative 3malE der Lechwerke (LEW) stellt für die nächsten sieben Wochen hochwertige Experimentiersets zur Verfügung, sodass sich die Nachwuchsforscher intensiv mit dem Thema auseinandersetzen können. Die mobilen Versuche decken dabei die Themengebiete Photovoltaik, Windenergie, Thermalenergie und Energiespeicher ab. So sollen die Schüler einen weitreichenden Einblick in die Herausforderungen und Fragestellung der zeitgemäßen Energiegewinnung erhalten. Peter Kraus, Kommunalbetreuer bei den Lechwerken (LEW), übergab die Experimentierkoffer an den Schulleiter Josef Maisch und Elisa Steinbach.

Das Gymnasium Mering hatte sich im Rahmen des Partnerschulen-Programms von 3malE für die Experimentierkoffer beworben und den Zuschlag erhalten.

Themen Folgen