Experte meint: "AfD jubelt über weniger Plakate der anderen Parteien"

Plus Professor Christian von Sikorski rät CSU, SPD und Co., im Kommunalwahlkampf weiter auf Plakate zu setzen. Dennoch dürften sie es gegen Populisten schwer haben.

Angesichts ihrer Umweltschädlichkeit, der Kosten und der Verschandelung von Ortsbildern stehen Plakate vor der bayerischen Kommunalwahl 2020 in vielen Kommunen zur Debatte. Dasings Gemeinderäte haben sich bereits auf eine deutliche Reduzierung geeinigt. Halten Sie diese Form der Wahlwerbung denn für effektiv?

Prof. Christian von Sikorski: Die Parteien sind durch ihre meist positiven und ähnlichen Statements oft sehr austauschbar. Wahlplakate können allerdings vor allem dann eine enorme Wirkung entfalten, wenn sie durch Populismus und Zuspitzung eine starke Abgrenzung zu anderen Parteien und gewissen Bevölkerungsgruppen herstellen. Außerdem wirken negative Botschaften deutlich eher als positive. Das ist psychologisch bedingt, da wir diesen Informationen generell mehr Aufmerksamkeit widmen.

Wahlplakate: AfD punktet durch Islam-Kritik

Das heißt, sie machen unter gewissen Voraussetzungen eine mobilisierende Wirkung aus?

von Sikorski: Definitiv. Gerade im Endspurt vor einer Wahl profitieren alle Gruppierungen durch ihre Präsenz – jedoch unterschiedlich stark.

Gewinnt gerade eine Partei wie die AfD durch Wahlplakate Zuspruch, weil sie besonders heftig polarisiert?

von Sikorski: Tendenziell ist das so, ja. Die AfD punktet zum Beispiel bei ihren Anhängern durch ihre sehr klare Kritik am Islam in Deutschland. Die anderen Parteien tun sich schwer, mit anderen Themen in gleichem Maße durchzudringen.

Leser der Friedberger Allgemeinen gegen Wahlplakate 1 / 4 Zurück Vorwärts In einem Online-Voting der Friedberger Allgemeinen haben sich die Teilnehmer mehrheitlich dafür ausgesprochen, auf Plakate zur Kommunalwahl gänzlich zu verzichten:

68 Prozent wollen gar keine Wahlplakate.

26 Prozent wollen zumindest weniger klassische Wahlwerbung.

Nur sechs Prozent wünschen sich keine Veränderung bei den Wahlplakaten.

Was können andere Gruppierungen tun, um mit ihrer Wahlwerbung ebenfalls Aufmerksamkeit zu erzeugen?

von Sikorski: Sie brauchen eine Strategie, die stringent ist, um klar ihren Kern herauszustellen. Nichtssagende Slogans wie der CDU-Spruch „Ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ führen eher nicht zum Erfolg. Die SPD versucht es seit einigen Jahren mit längeren Texten, aber auch das kann sich schwierig gestalten, da die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sehr kurz ist.

Köpfe der Kandidaten auf Wahlplakaten wichtig

Ist es dann überhaupt zu schaffen, Inhalte zu transportieren?

von Sikorski: Es geht nicht so sehr darum, Meinungen von Bürgern zu ändern. Vielmehr können bestehende Einstellungen verstärkt und eine Mobilisierung bei der eigenen Basis erzeugt werden.

Auf Ebene der Kommunen wählen die Leute eher Personen als Parteien. Wie wichtig ist es deshalb, dass die Köpfe der Kandidaten zu sehen sind?

von Sikorski: Total wichtig. Die Kunst ist, dass Wähler die Gesichter der Bewerber kennen, sie anhand derer vor allem für kompetent und bestenfalls auch sympathisch halten und dann auch noch eine klare gedankliche Brücke zur jeweiligen Gruppierung schlagen. Auf dem Wahlzettel sind nämlich keine Gesichter zu sehen – die Parteizugehörigkeit aber sehr wohl.

Kommunalwahl: AfD nicht das Feld überlassen

In manchen Städten und Gemeinden haben sich Gruppierungen verständigt, ihre Präsenz zurückzufahren. Wie beurteilen Sie diese Vorgehensweise?

von Sikorski: Das ist letztlich ein Grund zum Jubel für die AfD, weil man ihnen so das Feld überlässt. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, das so entsteht.

Welches wäre das?

von Sikorski: Mit klassischer Wahlwerbung erreicht man andere Menschen als auf anderen Kanälen wie den sozialen Medien.

Brauchen selbst die Grünen Wahlplakate?

Aber gibt es keine anderen Möglichkeiten, diese Klientel anzusprechen?

von Sikorski: Doch, unter anderem durch Anzeigenschaltung, Posteinwürfe oder Stände in Fußgängerzonen. In der Regel verursachen diese Varianten aber mehr Kosten und erzielen nicht unbedingt eine bessere Wirkung. Speziell für kleine Gruppierungen sind Wahlplakate teilweise der einfachste Weg, Menschen über ihre Inhalte zu informieren beziehungsweise Aufmerksamkeit zu erzielen.

Würden Sie also nicht einmal ökologisch orientierten Parteien wie den Grünen empfehlen, bei Wahlplakaten einen neuen Weg zu gehen?

von Sikorski: Nur bedingt. Denkbar wäre, dass sie sich klar dazu bekennen, auf Plastik zu verzichten und das Material zu recyceln. Der Imagegewinn durch eine Kampagne ohne Plakate würde allerdings vermutlich nicht den Mangel an Aufmerksamkeit auffangen.

Christian von Sikorski ist Professor für Politische Psychologie am Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik der rheinland-pfälzischen Universität Koblenz-Landau .

Bild: Christian von Sikorski

