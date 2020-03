FC Stätzling: Eine bemerkenswerte Leistung

Der FC Stätzling kann eine beeindruckende Jugendarbeit vorweisen.

Es ist der bislang größte sportliche Erfolg, den eine Stätzlinger Fußballmannschaft in der 71-jährigen Geschichte des Vereins erreicht hat: der Gewinn der süddeutschen Meisterschaft im Futsal durch die B-Junioren und die damit verbundene Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Schon auf bayerischer Ebene hatten die FCS-Nachwuchskicker mit Greuther-Fürth einen Bundesligisten im Gruppenspiel und im Finale ausgeschaltet, und dann diese Leistung auf süddeutscher Ebene in Freiburg noch getoppt.

Sensationeller Erfolg für den Stätzling

Dieser sensationelle Erfolg der Mannschaft von Trainer Emanuel Baum ist ein weiterer Beleg für die bemerkenswerte Jugendarbeit, die in dem Friedberger Stadtteilverein geleistet wird. Der FC Stätzling hat im Jugendbereich einen guten Namen und zieht aus diesem Grund auch Talente aus der Umgebung an. Der Verein geht aber seinerseits auch sehr gezielt auf Talente aus der Umgebung zu, was nicht überall gern gesehen wird.

Aber nur, wenn ein Talent in einem höherklassigen Team spielt, kann es sich stetig verbessern, eben weil es deutlich mehr gefordert und gefördert wird. Und beim FC Stätzling gibt es gleich fünf hochklassige Großfeld-Jugendmannschaften, die in der Bezirksoberliga, der Landesliga und sogar in der Bayernliga vertreten sind. Der FCS verfügt auch über gut ausgebildete Trainer – unter anderem findet sich auch der ehemalige FCA-Profi Michael Thurk auf der Liste der Stätzlinger Übungsleiter. Und vor allem von einem Ex-Profi kann sich die Jugend sicher einiges abschauen.

Die Stätzlinger können im Jugendbereich wohl auf eine ihrer besten Spielzeiten blicken. Es ist deshalb schade, dass die B-Jugend sich nun nicht die deutsche Futsal-Krone aufsetzen kann – der DFB hat die deutsche Meisterschaft wegen Corona abgesagt.

