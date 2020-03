vor 16 Min.

FDP: Gewerbe braucht bessere Rahmenbedingungen

Jörg Felgenhauer und die FDP treten in Kissing an.

Plus Fünf Fragen an Jörg Felgenhauer. Er und die FDP wollen bezahlbaren Wohnraum in Kissing schaffen.

Jörg Felgenhauer und die FDP in Kissing wollen bei der anstehenden Kommunalwahl in den Gemeinderat einziehen. Diese Themen haben sie im Fokus:

Was ist das wichtigste Vorhaben der FDP in Kissing? Jörg Felgenhauer: Rahmenbedingungen für bezahlbaren Wohnraum verbessern, Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlung und damit Schaffung von Arbeitsplätzen, öffentliche Infrastruktur (zum Beispiel Sanierung der maroden innerörtlichen Straßen) verbessern, Digitalisierung beschleunigen, B2 um Kissing herumführen. Welche politischen Fehler in Ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Jörg Felgenhauer: Dass es keinen zentralen und attraktiven Ortskern gibt. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Jörg Felgenhauer: Attraktive Angebote, Unterstützung der Jugendarbeit der Kissinger Vereine, ÖPNV-Nachtbus. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Jörg Felgenhauer: Guten, verlässlichen ÖPNV, weiterhin vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, gute Einrichtungen für seniorengerechtes Leben, betreutes Wohnen, Gewinnung von genügend qualifizierten Pflegekräften, gesicherte Präsenz von Ärzten. Was wird die schwierigste Aufgabe in Kissing? Jörg Felgenhauer: Sicherstellung örtlicher, ärztlicher Versorgung in Qualität und Quantität, B2 um Kissing herumführen, Lechsteg zwischen Kissing und Haunstetten. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel (Plus+): Kommunalwahl: Kissing muss Raum für Kinder schaffen

