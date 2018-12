vor 34 Min.

FDP kann bei den Jungen punkten

Die Mitgliederzahl im Landkreis Aichach-Friedberg ist um 20 Prozent gestiegen. Jetzt gibt es sogar einen eigenen Nachwuchsverband bei den Liberalen

Aufbruchsstimmung und gute Laune herrschte bei der Hauptversammlung der FDP Aichach-Friedberg. Vor über 20 Teilnehmern gab der Dasinger Kreisvorsitzende Karlheinz Faller einen Rückblick auf die Erfolge und die Arbeit der Wittelsbacher Liberalen in den vergangenen zwei Jahren: „Mit dem Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag und in den Bayerischen Landtag haben wir unsere wesentlichen Ziele erreicht“, so Faller, der die FDP auch im Kreistag vertritt.

In den vergangenen zwei Jahren hätten die Liberalen im Landkreis mehr als 60 Stammtische, Infostände und Diskussionsabende organisiert. Faller freute sich vor allem über drei Entwicklungen: Zum einen, dass es der FDP 2018 gelungen sei, im südlichen Landkreis mit Mering und Kissing wieder einen engagierten, jungen Ortsverband aufzubauen. Zum anderen stieg die Mitgliederzahl um 20 Prozent. „Und der Großteil unserer Neumitglieder besteht aus engagierten, jungen Menschen unter 45 Jahren“, so Faller.

Mittlerweile zählt die FDP im Wittelsbacher Land rund 50 Mitglieder. Und zuletzt habe sich im Herbst sogar ein eigener Verband der FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale (JuLi) im Landkreis gegründet, freut sich Faller: „Was die Mitgliederstruktur betrifft, sind wir heute mit Abstand eine der jüngsten Parteien im ganzen Landkreis.“

Die Stadträte Cornelia Böhm (Friedberg) und Patrick Kügle (Aichach) lobten den vorbildlichen Einsatz Fallers in den vergangenen Wahlkämpfen: „Du warst in Spitzenzeiten bis zu 16 Stunden am Tag für die Liberalen im Landkreis unterwegs“, betonte Kügle. Dieses Engagement schätzten auch die anwesenden FDP-Mitglieder: Einstimmig wurde Karlheinz Faller als Kreisvorsitzender im Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Helmuth Reitmayer (Haberskirch), Jörg Felgenhauer (Kissing) und Patrick Kügle (Aichach) gewählt. Schriftführer ist Joachim Pehlke (Friedberg). Als Schatzmeister sprachen die Mitglieder erneut dem Friedberger Thomas Quante ihr Vertrauen aus. Zu Beisitzern des neuen Vorstands wurden Cornelia Böhm, Theresa Rudolph, Peter Posch und Dominik Seger gewählt. Gisela Böhmke und Stefan Minder übernehmen das Amt der Kassenprüfer.

„Mit Joachim Pehlke stellen wir in der Region zudem einen kompetenten Kandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament 2019“, zeigte sich Faller zuversichtlich und kündigte an, dass die FDP ihr kommunalpolitisches Engagement vor Ort weiter verstärken wird. (FA)

Themen Folgen