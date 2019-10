vor 19 Min.

FDP will für Friedberg eine Alternative bieten

Cornelia Böhm tritt zum zweiten Mal als Bürgermeisterkandidatin der FDP in Friedberg an.

Cornelia Böhm bewirbt sich zum zweiten Mal als Bürgermeisterin. Auf der Stadtratsliste der Liberalen gibt es 16 Kandidaten. Dies sind ihre Ziele

Von Brigitte Glas

Cornelia Böhm geht für die Friedberger FDP als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen. Die 45-jährige amtierende Stadträtin wurde auf der Nominierungsversammlung der Freien Demokraten mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Bereits 2014 hatte sie sich um den Chefsessel im Rathaus beworben und 2,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Handlungsbedarf sieht Böhm in Friedberg beim Verkehr in der Friedberger Innenstadt und in der Bahnhofstraße. Sie möchte den Wirtschaftsstandort, vor allem für die Einzelhändler in der Stadt, gesichert haben. Wichtig sind ihr auch die Rahmenbedingungen für alle Bürger. Die Senioren sollen besser eingebunden sein: „Auf deren langjährige Erfahrung können wir nicht verzichten“, so Böhm.

Auch bei der Kinderbetreuung gibt es in Friedberg noch etwas zu tun

Auch für junge Familien will sie noch einiges verbessern. Obwohl Friedberg bei der Kinderbetreuung schon recht gut aufgestellt sei, gebe es noch Optimierungsmöglichkeiten. „Ich bin nicht ,grün‘, aber wir sollten bei der Energie etwas tun und verschiedene Alternativen ausprobieren und auch mal etwas wagen.“ Nicht zuletzt sollte die Verwaltung anders organisiert sein.





Cornelia Böhm lebt seit 1996 in Friedberg, nach einigen Stationen in den Ortsteilen jetzt in der Stadtmitte. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn; von Beruf ist sie Bankkaufrau. Ihr Engagement fasst sie so zusammen: „Wer sich nicht traut, erreicht nie etwas. Ich kann Alternativen bieten.“

Bunt gemischte Gruppe auf der Stadtratsliste der FDP Friedberg

So gut wie einstimmig wurden auch die Listenkandidaten für den Stadtrat gewählt. Für die 30 Plätze auf der Liste konnte die Friedberger FDP 16 Personen aufstellen, sodass wohl einige mehrfach aufgeführt werden. Die Details dazu werden noch entschieden. Die jetzt Nominierten bilden eine bunt gemischte Gruppe. Zwei 24-jährige Studenten, Dominik Seger und Dominic Schmid, bilden das untere Ende der Altersskala, Reiner Eichler mit seinen 79 Jahren das obere. Dies sind die Kandidaten:

1. Cornelia Böhm , 45 Jahre, Bankkauffrau, Stadträtin, Bürgermeisterkandidatin;



, 45 Jahre, Bankkauffrau, Stadträtin, Bürgermeisterkandidatin; 2. Thomas Quante , 43 Jahre, Sachbearbeiter bei Segmüller ;



, 43 Jahre, Sachbearbeiter bei ; 3. Dominik Seger , 24 Jahre, Student der Sozialen Arbeit;

, 24 Jahre, Student der Sozialen Arbeit; 4. Patricia Frank-Pröbstl , 57 Jahre, Psychotherapeutin



, 57 Jahre, Psychotherapeutin 5. Uschi Schnelzer , 62 Jahre, Hauswirtschafterin, parteifrei



, 62 Jahre, Hauswirtschafterin, parteifrei 6. Joachim Pehlke , 61 Jahre, Produktmanager;



, 61 Jahre, Produktmanager; 7. Helmut Reitmayer , 57 Jahre, Geschäftsführer;



, 57 Jahre, Geschäftsführer; 8. Thomas Losinger , 34 Jahre, Data Analyst



, 34 Jahre, Data Analyst 9. Stefan Minder , Kraftverkehrsmeister, 52 Jahre



, Kraftverkehrsmeister, 52 Jahre 10. Brigitte Reyinger, 54 Jahre, Bankkauffrau, parteifrei



11. Dr. Viktor Muser , 62 Jahre, Geschäftsführer



, 62 Jahre, Geschäftsführer 12. Reiner Eichler , 79 Jahre, Rentner



, 79 Jahre, Rentner 13. Silvia Endres , 43 Jahre, Pflegedienstleiterin, parteifrei



, 43 Jahre, Pflegedienstleiterin, parteifrei 14. Dr. Manfred Uhl , 52 Jahre, Professor für Marketing und Kommunikation Hochschule Augsburg ,



, 52 Jahre, Professor für Marketing und Kommunikation , 15. Dominic Schmid , 24 Jahre, Student Rechts- und Wirtschaftswissenschaften;



, 24 Jahre, Student Rechts- und Wirtschaftswissenschaften; 16. Dr. Wolfgang Bockhold , 76 Jahre, Pensionist.



Die Kandidaten der FDP für den Friedberger Stadtrat (von links) Dr. Viktor Muser, Joachim Pehlke, Patricia Frank-Pröbstl, Uschi Schnelzer, Helmut Reitmayer, Stefan Minder, Thomas Quante, Cornelia Böhm, Thomas Losinger, Reiner Eichler, Dominik Seger und Brigitte Reyinger. Bild: Brigitte Glas

Sie haben ihre Wohnorte in vielen Stadtteilen. Beruflich sind sie in so gut wie allen Branchen vertreten. Da sind eine Hauswirtschafterin, eine Pflegedienstleiterin, ein Sachbearbeiter, Geschäftsführer, Bankkaufleute, eine Psychotherapeutin und ein Produktmanager bis hin zu einem Professor.

Die Ziele für die Kommunalwahl 2020 in Friedberg

An persönlichen politischen Zielen ist das ganze Spektrum abgedeckt. Unter anderem wollen sich die meisten für Familien und Senioren einsetzen, die Jüngeren wollen Jugendthemen in den Vordergrund gerückt wissen, Uschi Schnelzer, will „ein offenes Ohr für die Bürger“ haben, Dominik Seger will sich um „Menschen mit Unterstützungsbedarf“ kümmern, Joachim Pehlke liegen als überzeugtem Europäer „Bildung und Digitalisierung“ am Herzen.

Mehrfach genannt wurden auch Klimaschutz und Energie. Die Friedberger FDP hofft auf drei Stadtratsmandate. Bisher ist Cornelia Böhm eine Einzelkämpferin, hat aber mit ÖDP und Parteifreien Bürgern eine gemeinsame fünfköpfige Fraktion gebildet.

