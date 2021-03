06:28 Uhr

Fachmann soll sich Baugebiet am Meisenweg in Kissing anschauen

Plus Ein geplantes Fünffamilienhaus in Kissing sorgt für Fragen im Gemeinderat. Der will nun das ganze Viertel von einem Profi untersuchen lassen.

Von Philipp Schröders

Am Meisenweg in Kissing möchte ein Bauherr ein Fünffamilienhaus errichten lassen. Wie so oft führte das im Kissinger Gemeinderat zu der Frage, wie hoch und welche Dachform so ein Gebäude haben darf. Aufgrund der Nähe zu den Großstädten Augsburg und München ist Wohnraum in der Gemeinde begehrt. Das Areal am Meisenweg soll nun von einem Fachmann in Augenschein genommen werden.

Der im Viertel derzeit geltende Bebauungsplan lässt die Wünsche des Bauherrn jedenfalls nicht zu. Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner in der vergangenen Gemeinderatssitzung vortrug, hatte das auch eine Anfrage ans Landratsamt ergeben. Der Bebauungsplan setze zwingend zwei Vollgeschosse fest, heißt es. Das geplante Gebäude trete aber eindeutig dreigeschossig in Erscheinung. Eine Befreiung könne nicht erteilt werden. "Auch die beantragte Befreiung von der Dachneigung ist nicht möglich, da diese im Zusammenhang mit der äußeren Erscheinungsform zu werten ist und damit auch nicht städtebaulich vertretbar ist“, teilte das Landratsamt dem Bauherrn mit. Dieser möchte das Gebäude mit einem Mansardwalmdach versehen. Der Bebauungsplan sieht aber Satteldächer mit einer niedrigeren Neigung vor.

Bauantrag am Meisenweg: Kissing will städtebauliche Untersuchung

Die Verwaltung empfahl dem Gemeinderat jedoch, das Gebiet, in dem der Bebauungsplan Nördlich der Bahnhofstraße gilt, städtebaulich untersuchen zu lassen. Dadurch könnte bei Bestandsgebäuden beziehungsweise Neubauten gegebenenfalls mehr Bauvolumen durch ein drittes Vollgeschoss, die Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen, die Gewährung anderer Dachformen oder die Erhöhung der Dachneigung ermöglicht werden.

Das Baugebiet weise große Grundstücke auf. Die Möglichkeiten, die mit der neuen Abstandsflächensatzung der Gemeinde geschaffen wurden, könnten im Geltungsbereich durch die vorhandenen Baugrenzen oftmals nicht ausgenutzt werden.

Bebauungsplan stammt noch aus den 1970er-Jahren

Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärte, dass der geltende Bebauungsplan noch aus den 1970er-Jahren stamme. Auf Nachfrage von Katharina Eigenmann von den Grünen erklärte er, dass die Verwaltung sich wünsche, dass ein Stadtplaner sich das Areal anschaue. Silvia Rinderhagen von der SPD gab zu bedenken: "Sollen wir wieder einen Bebauungsplan ändern, damit ein Bauherr sein Bauvorhaben realisieren kann?" Damit greife der Gemeinderat erneut dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept vor, das auch die Thematik Nachverdichtung beinhaltet.

Mehrere Gemeinderäte, unter anderem Michael Eder von der CSU, sprachen sich aber dafür aus, das Areal untersuchen zu lassen. Letztlich wurde der Vorschlag der Verwaltung mit zwei Gegenstimmen angenommen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen