vor 35 Min.

Fahndung nach Unfallfahrern

Pkw-Lenker mag sich an nichts erinnern

Mehrere Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Friedberg. Einer ist myteriös.

In der Nacht auf Donnerstag fiel einer Streife ein älterer VW Golf auf der B 300 zwischen Dasing und Friedberg auf, der mit blinkender Warnblinkanlage fuhr. Am Ortseingang von Friedberg wurde der Pkw kontrolliert. Am Pkw wurden massive frische Unfallspuren im Front- und rechten Seitenbereich festgestellt. Zunächst gab der 32-jährige zu, im Raum Aichach zwischen halb zehn und Mitternacht einen Unfall gehabt zu haben. Als dann Details hinterfragt wurden, wollte er plötzlich nichts mehr verstehen und antwortete nicht mehr. Es könnte sein, dass der Pkw gegen eine Leitplanke geprallt war, aber auch ein anderer Unfall ist denkbar.

Am Dienstagabend hatte ein 21-Jähriger seinen blauen Audi A4 Avant in der Wintergasse geparkt. Als er Mittwochmittag wegfahren wollte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden vorne links. Ein Unbekannter hatte 1500 Euro Schaden verursacht und sich aus dem Staub gemacht.

Eine 24-Jährige hatte gestern Morgen ihren schwarzen Audi A1 in der Jahnstraße geparkt. Als sie mittags wegfahren wollte, stellte sie fest, dass der linke vordere Kotflügel beschädigt war. Auch hier war der Verursacher geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Wagen entstanden 500 Euro Schaden. In der Schwägerlstraße hatte ein 67-jähriger seinen silberfarbenen Toyota Yaris am Dienstagabend geparkt. Als er Mittwochmittag wegfahren wollte, bemerkte er, dass der linke Kotflügel zwischen Vorderrad und Fahrertür eingedrückt war. Dem Schaden- und Spurenbild nach war wohl ein anderes Fahrzeug beim Rangieren mit der Anhängekupplung gegen den Toyota gestoßen. Ohne sich um die 500 Euro Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-1710.

