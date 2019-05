vor 17 Min.

Fahranfängerin missachtet Vorfahrt

Zusammenstoß an der Einmündung: Beide Autos müssen abgeschleppt werden.

15000 Euro Sachschaden und eine leicht Verletzte – das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 18.15 Uhr bei Dasing ereignete. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW die Ortsverbindungsstraße von Tattenhausen in Richtung Laimering. An der Einmündung zur Riedener Straße/Am Füllenberg missachtete sie die Vorfahrt eines Autofahrers, der mit seinem Pkw in Richtung Rieden unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Themen Folgen