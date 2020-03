13:45 Uhr

Fahranfängerin übersieht Pkw und stößt mit ihm zusammen

Auf einem Supermarktparkplatz in Friedberg hat sich einjUnfall ereignet. Eine 18-Jährige Fahrerin kollidiert mit dem Pkw einer 46-Jährigen.

Am Montagnachmittag fuhr eine 18-jährige in Friedberg mit ihrem Pkw von einem Supermarktparkplatz nach links in die Augsburger Straße ein. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 46-jährige Pkw-Fahrerin. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. (pos)

