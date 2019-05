15.05.2019

Fahranfängerin verliert in Friedberg Kontrolle über Motorrad

Die junge Frau wurde beim Sturz leicht verletzt.

Durch eine Unachtsamkeit stürzte eine Motorradfahrerin auf dem Chippenham-Ring in Friedberg und wurde dabei leicht verletzt. Die 20-jährige Fahranfängerin fuhr laut Polizei mit ihrer Suzuki auf Höhe Röntgenstraße Richtung Augsburger Straße. Sie überholte gerade einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw und geriet dabei zu weit nach links an den Bordstein. Deswegen verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Sie wurde in das Krankenhaus Friedberg gebracht, an ihrem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

