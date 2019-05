vor 25 Min.

Fahrer beschädigt Auto in Friedberg und fährt davon

Am Dienstagmorgen parkte eine Frau in Friedberg ihren Volvo. Später fiel ihr auf, dass jemand den Wagen angefahren hatte. Der Verursacher kümmerte sich nicht.

Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr parkte eine 52-Jährige ihren blauen Volvo in Friedberg in der Marquardtstraße sowie in der Thomas-Dölle-Straße. In dieser Zeit wurde der Wagen an der rechten Fahrzeugseite angefahren.

Erst später stellte die Frau den Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 08213231710 entgegen. (tril)

