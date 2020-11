vor 33 Min.

Fahrer beschädigt geparktes Auto und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Stätzling ein Auto beschädigt.

Einen Schaden von rund 800 Euro verursacht ein Autofahrer in Stätzling. Der Unbekannte beschädigt Außenspiegel und Radkasten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer hat am Montag zwischen 16 und 18 Uhr im Lerchenweg in Stätzling einen geparkten blauen Seat beschädigt. An dem Fahrzeug wurden laut Polizei der linke Außenspiegel sowie der Radkasten vorne links beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

