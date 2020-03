12:30 Uhr

Fahrer fährt mit Anhänger, für den er keinen Schein hat

In Dasing fährt ein Mann ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt.

In Dasing koppelt ein Mann einen Hänger an sein Auto. Für diesen hat er laut Polizei jedoch keine Fahrerlaubnis.

Ein 49-Jähriger hatte einen Anhänger an seinen Pkw gekoppelt, ohne die nötige Fahrerlaubnis dafür zu haben. Am Montagnachmittag war er nach Angaben der Polizei Friedberg auf der Unterzeller Straße in Dasing unterwegs, als diese ihn kontrollierte. Nun wird gegen den Fahrer ermittelt. (pos)

