vor 60 Min.

Fahrer schlief auf Parkplatz an A8: 350 Liter Diesel gestohlen

Geschlafen, als ein Dieb zuschlug: So ging es jetzt einem Sattelzugfahrer an der A8 bei Friedberg. 350 Liter Diesel sind weg.

Als sich der Fahrer eines Sattelzuges auf einem Parkplatz an der A8 bei Friedberg schlafen gelegt hatte, stahl ein Unbekannter ihm 350 Liter Diesel.

Der Fahrer eines Sattelzuges ist auf einem Parkplatz an der A8 bei Friedberg eingeschlafen und bekam so nicht mit, wie ihm 350 Liter Diesel gestohlen wurden. Der Mann hatte sein Lkw-Gespann am Donnerstag gegen 19 Uhr in der vorletzten Parkbucht auf der linken Seite des Parkplatzes Kirchholz abgestellt.

Er legte sich dann in seinem Führerhaus zum Schlafen. Als er am Morgen um 4 Uhr weiterfahren wollte, stellte er den Diebstahl von 350 Liter Diesel im Wert von etwa 430 Euro fest. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/3231910. (tril)

