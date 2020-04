17:45 Uhr

Fahrerflucht: Grauer Audi mit Schäden

Eine Frau parkt ihren Pkw an einem Supermarkt in Friedberg. Als sie wiederkommt, ist er laut Polizei angefahren worden.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr stellte eine Frau frische Unfallschäden an ihrem Pkw fest. Die 32-Jährige hatte ihren grauen Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lechhauser Straße in Friedberg abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 20 Uhr wies das Auto am hinteren, linken Stoßfängereck Kratzer auf.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei Friedberg beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen auf den Täter, der sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt hatte. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

