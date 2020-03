10:30 Uhr

Fahrerin missachtet die Vorfahrt und baut einen Unfall

Eine 27-Jährige missachtete am Montagmorgen die Vorfahrt und verursachte so einen Unfall. Die Fahrerin war auf der Derchinger Neuen Bergstraße in den dortigen Kreisverkehr eingebogen und nahm einer 23-Jährigen, die sich mit ihrem Pkw im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4800 Euro. (pos)

