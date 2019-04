12:08 Uhr

Fahrfehler: Radfahrer verletzt im Krankenhaus

Ein 31-jähriger Radfahrer musste am Sonntag nach einem Sturz mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Am Sonntag gegen 14.25 Uhr verletzte sich ein Radfahrer in Mering nach einem Fahrfehler im Gesicht. Der 31-Jährige fuhr vom Kreisverkehr her kommend auf den Radweg der Hörmannsberger Straße ein. Dann geriet er ins Straucheln und stürzte. Der Mann zog sich eine blutende Gesichtsverletzung zu und musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur Wundversorgung in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden. (tril)

Themen Folgen