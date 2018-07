vor 37 Min.

Fahrlehrerin mit 2,8 Promille auf A8 unterwegs

Auf der A8 war laut Polizei eine betrunkene Fahrlehrerin unterwegs. Sie soll Schlangenlinien gefahren sein.

Laut Polizei wurde am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr eine Autofahrerin auf der A8 gemeldet, die in Schlangenlinien mit ihrem Fahrschulauto zwischen Adelzhausen und Dasing unterwegs gewesen sein soll. Die 31-Jährige gefährdete dabei wohl einen Kleintransporter und einen Sattelzug. Die Polizei konnte die Frau aufgreifen, als sie in der Nähe des ADAC-Übungsplatzes schwankend aus ihrem Auto aussteigen wollte.

Nachdem die Fahrlehrerin ihren Wagen verlassen hatte, zeigte ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert, der über 2,8 Promille lag. Anschließend wurde der Münchenerin Blut entnommen. Sie musste den Führerschein und Fahrlehrschein abgeben. (AZ)

