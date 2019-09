11:52 Uhr

Fahrrad am Meringer Bahnhof in Brand gesetzt

Die Polizei Friedberg sucht nach einem Täter, der in Mering ein Fahrrad in Brand gesetzt hat.

Ein Unbekannter hat das Fahrrad eines 27-Jährigen am Meringer Bahnhof zum Brennen gebracht und damit Schaden angerichtet.

In Mering hat jemand ein Fahrrad in Brand gesetzt. Bereits am Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche hatte ein 27-Jähriger sein Rad der Marke Kynast am Bahnhof abgestellt.

Ein unbekannter Täter zerstach den Reifen des Vorderrades und setzte den Fahrradkorb auf dem Gepäckträger sowie den Reifen des Hinterrades mit einem unbekannten Stoff in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

