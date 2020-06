09:43 Uhr

Fahrrad bei Meringer Asylunterkunft gestohlen

Bei der Meringer Asylunterkunft wird ein Fahrrad gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei der Asylunterkunft in der Kanalstraße in Mering wurde ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte das giftgrüne Rad am Montagnachmittag unversperrt zurückgelassen.

Gestohlenes Fahrrad in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Friedberger Polizei bewegte sich dessen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

