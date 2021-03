vor 2 Min.

Fahrradfahrer geben Mering sehr schlechte Noten

Im Fahrrad-Klimatest des ADFC liegt Mering weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Was die Radfahrer an der Situation in Mering bemängeln.

Von Philipp Schröders

Wer sein Fahrrad regelmäßig nutzt, der hat im Blick, an welchen Stellen er in seiner Umgebung gut vorankommt und wo es Probleme gibt. Auf dieses Wissen setzt der Fahrradclub ADFC und hat Umfrageteilnehmern beim so genannten Fahrrad-Klimatest deutschlandweit die Möglichkeit eröffnet, zu bewerten, wie zufrieden sie mit ihrer Stadt oder Gemeinde sind. Für Mering fiel das Ergebnis jedoch enttäuschend aus. Die Markgemeinde landete dabei weit abgeschlagen auf Platz 406 der 418 Kleinstädte mit unter 20.000 Einwohnern.

Zwischen September und November 2020 konnten die Teilnehmer ihre Meinung zum Fahrradklima abgeben. Zu 27 vorgegebenen Sätzen wie "Bei uns macht Radfahren Spaß" oder als Gegensatz "Bei uns ist Radfahren Stress" wurden Schulnoten vergeben. Die errechneten Durchschnittsnoten teilte der ADFC in Einzelbewertungen ein und verglich sie mit denen in ähnlich großen Orten. Bei 135 Teilnehmern kam Mering auf eine Gesamtnote von 4,5. Eins bedeutet dabei fahrradfreundlich und sechs nicht fahrradfreundlich. Auf der bayerischen Ebene landete Mering mit der Note sogar auf den letzten Platz in seiner Ortsgrößenklasse.

In Mering fahren alte und junge Menschen mit dem Fahrrad

Die beste Einzelbewertung erhielt die Marktgemeinde bei der Aussage "Bei uns fährt Alt und Jung" mit einer 2,9. Im Mittelfeld liegt auch die Thematik, zügig mit dem Fahrrad voranzukommen (3,2). Schon in den schlechteren Notenbereich geht es bei den Konflikten mit Fußgängern (3,6). Am unteren Ende der Skala wird bemängelt, dass es keine öffentlich zugänglichen Leihräder gebe (5,8). Zudem sind die Teilnehmer unzufrieden mit der Fahrradförderung in jüngster Zeit (5,2) und der Werbung für das Radfahren (5,3).

Im Vergleich zu ähnlich großen Gemeinden schneidet Mering in fast allen Kategorien schlechter ab. Der Aspekt Radfahren durch Alt und Jung wird gerade mal 0,1 Notenpunkte besser bewertet als im Durchschnitt der Ortsgrößenklasse. Besonders negativ fällt der Wert bei der Frage aus, ob die meisten Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben seien. Zudem denken die Teilnehmer im Vergleich zu anderen Orten deutlich öfter, dass das Fahren in der Marktgemeinde Stress sei.

Insgesamt haben im Raum Augsburg laut dem ADFC über 3000 Menschen das Fahrradklima bewertet. Für Arne Schäffler, einem der Sprecher des Verbands in der Stadt, bietet das Ergebnis für die Region wenig Lichtblicke: "Abgesehen von Stadtbergen hat keine der Mittelstädte in der Region sichtbar in den Radverkehr investiert. Da gibt es noch viel zu tun - aber wenig Unterstützung vom Freistaat und von den Landkreisen."

ADFC: Auch in Mering sollten die Hauptstraßen ausgebaut werden

Schäffler denkt, das aktuell vor allem Radwege in der Peripherie ausgebaut würden. Es wäre aber - auch in Mering - notwendig, sich auf die Radverkehrsführung in den Hauptstraßen zu konzentrieren. "Dort passieren die Unfälle. Und dort fühlen sich die Radfahrenden aller Altersgruppe am meisten durch Autos bedrängt und gefährdet."

Merings Bürgermeister Florian Mayer sagt zu der Befragung: "Ich habe selber teilgenommen und auch dafür geworben, dass andere teilnehmen." Er bemängelt jedoch, dass am Ende nur 135 Einschätzungen abgeben worden seien. "Mering hat es damit gerade mal wieder mit Hängen und Würgen in die Wertung geschafft." Der Bürgermeister überlegt, eine Online-Umfrage mit dem Verein Mering Digital - ähnlich wie beim Marktplatzbrunnen - auf die Beine zu stellen, um konkretere Aussagen zu erhalten.

Was tut Mering für Radfahrer?

Bei der ADFC-Umfrage habe Mayer selbst teilweise schlechtere Noten vergeben. Er gibt zu bedenken, dass er selbst erst zehn Monate im Amt sei. "Ich glaube, dass wir in dieser Zeit schon einiges auf den Weg gebracht haben." Er verweist auf die neuen Radstellplätze für Bahnfahrer im Gewerbepark Mering West, die geplant sind. Bald wolle eine Vertreterin im Marktgemeinderat das Radverkehrskonzept des Landkreises vorstellen. Dazu soll ein Arbeitskreis gebildet werden. "Der soll sich Gedanken machen, wie wir das verwirklichen können", sagt Mayer. Im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) fände sich ein Radweg parallel zur Bahnstrecke. "Der würde durch ganz Mering führen. Aber das ist natürlich ein langfristiges Projekt." Zudem werde zurzeit ein Planungsgutachten für die Verkehrsberuhigung im Zentrum erstellt. Die Maßnahmen sollen auch zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühl beitragen - ein wichtiger Punkt in der ADFC-Umfrage.

Mayer gibt zu bedenken, dass die Fördermittel für den Ausbau von Fahrradwegen gering seien. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage sei die Marktgemeinde gezwungen, oft andere Prioritäten zu setzen. "Zudem ist Mering sehr eng." In vielen Straßen sei es einfach nicht möglich, einen Fahrradweg sinnvoll einzuplanen. Des Weiteren gibt Mayer zu bedenken, dass die ADFC-Umfrage auch Fragen thematisiere, auf die Marktgemeinde keinen Einfluss hat - zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr. Auch sagt er: "Beim Thema Konfliktfreiheit ist jeder angesprochen zu schauen, dass Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger aufeinander achten."

Auch Schäffler vom ADFC hält eine Maßnahme für dringend notwendig, die im Aufgabenbereich des Staatlichen Bauamts liegt. An der Staatsstraße 2380 zwischen Königsbrunn und Mering hat er den Abschnitt entlang des Mandichosees bei Merching im Blick. Schäffler sagt: "Dort herrscht an Wochenenden heftiger Freizeitverkehr, und für Radfahrende ist die Querung der Staatsstraße stressig und gefährlich. Eine Idee wäre, durch Verkehrsinseln Querungshilfen zu schaffen, die gleichzeitig die Autos zum Abbremsen zwingen.“

