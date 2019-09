10:38 Uhr

Fahrradfahrerin auf falscher Seite: Auto fährt sie um

Ein Autofahrerin hat beim Einbiegen in die Ludwigstraße in Friedberg eine Radfahrerin übersehen.

Am Freitag, gegen 14.15 Uhr, wollte eine Autofahrerin von der Bahnhofstraße in Friedberg nach rechts in die Ludwigstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden Radlerin, die laut der Polizei ihrerseits auf der Ludwigstraße verbotswidrig am linken Fahrbahnrand unterwegs war.

Die Radfahrerin zog sich eine leichte Verletzungen am Arm zu, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (schr-)

