12:21 Uhr

Fahrt durch Friedberg unter Drogen mit abgemeldetem Auto

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag unter Drogen von der Polizei in Friedberg erwischt worden. Einen Tag zuvor hatte die Polizei sein Auto zwangsentstempelt.

Am Donnerstagvormittag schnappte die Polizei einen 33-Jährigen, der unter Drogeneinfluss mit seinem nicht zugelassenen Auto unterwegs war. Am Mittwochabend hatte eine Polizeistreife die Kennzeichen seines Mercedes SLK vor seiner Wohnung in Kissing zwangsentstempelt, da er seit geraumer Zeit die Haftpflichtversicherung nicht mehr bezahlt hatte. Da auf Klingeln niemand öffnete, wurde an der Windschutzscheibe eine Nachricht hinterlassen.

Donnerstag gegen 9 Uhr erhielt die Polizei dann einen Anruf, wonach dieser Mann das hintere Kennzeichen an dem Mercedes entfernt habe und losgefahren sei. Bei der Fahndung konnte er auf dem Chippenham-Ring gestellt werden, der Mercedes wurde abgeschleppt. Da bei dem 33-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum vorlagen, absolvierte der Mann einen Test, der auf Cannabis positiv ausfiel. Es folgte eine Blutentnahme. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verantworten. (tril)

