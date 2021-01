vor 32 Min.

Fahrt ohne Führerschein: Polizei erwischt 17-Jährigen in Wulfertshausen

In Wulfertshausen ist ein 17-Jähriger mit einer Motocross-Maschine unterwegs, die Polizei kontrolliert ihn - und ermittelt nicht nur deshalb.

Die Polizei war am Mittwochnachmittag in Wulfertshausen in Zivil unterwegs - und erwischte einen 17-Jährigen beim illegalen Fahren mit einer Motocross-Maschine. Gegen 15.30 Uhr bemerkte die Streife ein fahrendes Motorrad ohne amtliches Kennzeichen in der Moosstraße und hielt den Fahrer an.

17-Jähriger fährt ohne Schein durch Wulfertshausen: Die Polizei ermittelt

Der 17-jährige gab sofort an, dass er keine Fahrerlaubnis für die Honda habe, weshalb die Polizei nun nicht nur wegen des fehlenden Kennzeichens, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen