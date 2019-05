12:13 Uhr

Fahrverbot: Mann in Mering 40 Stundenkilometer zu schnell

Ein Mini-Fahrer fuhr in Mering 90 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer. Er bekam ein Fahrverbot.

Bei einer eineinhalbstündigen Geschwindigkeitskontrolle in Mering am Montag waren insgesamt zwölf Fahrer zügiger unterwegs als erlaubt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in der Hörmannsberger Straße am Montagmittag fuhr ein Mini mit rund 90 Stundenkilometern deutlich zu schnell stadtauswärts. Erlaubt sind an der Stelle 50 Stundenkilometer.

Die Folge sind 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Insgesamt überschritten in eineinhalb Stunden Messzeit zwölf Autofahrer das Tempolimit, vier davon erhielten einen Bußgeldbescheid und einen Punkt. (tril)

