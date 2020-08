vor 36 Min.

Fahrzeug mit Anhänger in Friedberg gestreift: Polizei sucht Lastwagenfahrer

Die Polizei sucht einen Lastwagenfahrer in Friedberg, der einen Unfall verursacht hat.

Ein Lastwagenfahrer streift in Friedberg mit seinem Anhänger ein anderes Fahrzeug und richtet einen hohen Schaden an. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Die Polizei sucht nach Lastwagenfahrer, der mit seinem Anhänger ein anderes Fahrzeug in Friedberg beschädigt hat. Am Mittwoch gegen 8.40 Uhr fuhr der Unbekannte vom Parkplatz einer Tankstelle in den Winterbruckenweg ein.

Nach Angaben der Polizei streifte er vermutlich aus Unachtsamkeit mit der linken Seite seines Anhängers die rechte Seite eines auf dem Gelände abgestellten Lastwagens. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens in Höhe von ca. 12.000 Euro zu kümmern.

Fahndung nach Lkw-Fahrer in Friedberg läuft erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallflüchtigen verlief erfolglos. Von dem Fahrer ist bislang lediglich bekannt, dass auf dem Anhänger mit vermutlich osteuropäischer Zulassung der blaue Schriftzug „Eurotek“ aufgebracht ist. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (schr-)

