vor 2 Min.

Falsche Polizisten am Telefon

Betrüger rufen bei älteren Menschen in Friedberg an, um an Geld und sensible Daten zu kommen. So kann man sich vor den miesen Tricks schützen.

Erneut kam es am Freitag im Stadtgebiet Friedberg zu einer Serie von Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Anrufer versuchten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen die Angerufenen, vorwiegende ältere Mitbürger mit ältlichen Vornamen, zur Herausgabe sensibler Daten und eventuell zu einer Übergabe von Vermögenswerten zu bewegen. Zum Glück fiel keiner der bekannten Angerufenen auf die Masche der Betrüger herein.

Die Polizeiinspektion Friedberg möchte mit nicht nur die Senioren, sondern auch deren Angehörige und Banken sensibilisieren: „Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern, mit Ihren Mitgliedern und Kunden über diese perfide Betrugsmasche“, bittet Inspektionsleiter Alexander Wagenpfeil: Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus, um die Angerufenen zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen.

So funktioniert die Betrugsmasche am Telefon

Unter Vorwänden, wie beispielsweise die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten Einbruch, gelingt es den Betrügern leider immer wieder, ihren Opfern mittels geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre sonstigen Wertsachen zu Hause oder gar auf der Bank nicht sicher seien. Die kriminellen Anrufer sind zumeist gut geschult und versuchen jeden Zweifel ihrer Opfer durch seriös klingende Argumente zu zerstreuen.

Guter Rat von der Friedberger Polizei

Die Friedberger Polizei rät darum:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Tätigen Sie aufgrund solcher Anrufe keinesfalls Überweisungen oder holen Sie gar Bargeld von Ihrer Bank. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben, um diese für Sie „sicher“ zu verwahren.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich.

„Enkeltrick“ wird auch in Friedberg probiert

Die Liste der Betrügereien ist lang: Im Mai dieses Jahres versuchten es die Täter bei mehreren Bewohnern mit dem sogenannten „Enkeltrick“, bei dem sich eine junge Frau in das Vertrauen der Senioren schleichen und ihnen weismachen wollte, sie sei eine Enkelin, die in Geldnot geraten ist.

Im Februar gab es eine Anrufserie, bei der den Opfern weisgemacht werden sollte, sie hätten große Geldsummen gewonnen, müssten aber in finanzielle Vorleistung gehen, um diese zu erhalten. Meist durchschauten die Angerufenen den Trick, legten auf und verständigten die Polizei.

Friedberger Seniorin verliert 10 000 Euro

In einem Fall verlor jedoch eine 79-jährige Friedbergerin 10000 Euro, die sie einem vermeintlich Bekannten leihen wollte. Das Bargeld wurde von einem Komplizen des Betrügers abgeholt. Noch am Abend desselben Tages erhielt die Dame einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, welcher die „Rückzahlung“ des abgehobenen Betrags bestätigte und die Dame beruhigte. Zu ihrer Überraschung stellte die ahnungslose Frau zehn Tage später bei der Durchsicht ihrer Kontoauszüge fest, dass sie offensichtlich Opfer eines Trickbetrügers geworden war. (FA)