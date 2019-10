08:25 Uhr

Familie fängt verirrtes Mini-Schwein ein: Cilly hat nun ein Zuhause

Cilly irrte knappe zehn Tage alleine umher, bis die Familie Gail sich des Tieres annahm. Das Minischwein ist erst knapp fünf Monate alt. In ihrem neuen Zuhause hat sie sich schon gut eingelebt.

Mini-Pig Cilly irrte mehrere Tage durch Wessiszell. Patricia Gail nahm sich daraufhin seiner an. Nun lebt das Tier zufrieden bei ihr im Wittelsbacher Land.

Von Leah Rehklau

Cilly ist ein Mini-Pig, ein kleines Schwein also. Seit Kurzem hat es wieder ein Zuhause bei Familie Gail in Hinterheimat. Bald soll es sogar seine eigene Familie bekommen. Doch das Tier hat einiges erlebt, bevor es sein neues Zuhause fand.

Rund zehn Tage sei das Mini-Pig alleine in Wessiszell umhergeirrt, berichtet Patricia Gail. Vermutlich wurde es ausgesetzt. Gails Onkel, der in Wessiszell wohnt und bei der Feuerwehr arbeitet, habe sie eines Tages angerufen und ihr von einem Schwein erzählt, das sich in der Nähe des Feuerwehrhauses herumtreibt. Jeden Tag habe er ihr Fotos von dem Tier geschickt.

Mini-Pig Cilly ließ zunächst niemanden näher als drei Meter an sich heran

Gail wurde immer neugieriger. Als sie dort eines Tages zufällig vorbei fuhr, habe sie das Schweinchen unter einem Apfelbaum gefunden. Dort und in der Nähe eines Maisfeldes habe es sich besonders oft aufgehalten.

Daraufhin beschloss Gail, das Mini-Pig einzufangen. Doch das war schwieriger als gedacht: Cilly ließ niemanden näher als drei Meter an sich heran und verschwand immer im Maisfeld, sobald ihr jemand zu nahe kam. Dr. Herbert Pfaffenrath vom Veterinäramt, den Gail schließlich zurate zog, habe vorgeschlagen, das Tier zu betäuben.

Doch Gail hatte eine bessere Idee: Mithilfe einiger Freiwilliger, darunter Nachbarn und ihr Onkel, stellte sie dem Mini-Pig eine Falle. Aus Bierbänken errichteten sie einen Kreis, und als Cilly sich einen Apfel holen wollte und hineinlief, fingen sie sie mit einem Netz ein.

Patricia Gail kümmert sich um ihr neues Haustier. Bild: Leah Rehklau

Patricia Gail vermutet, dass das zutrauliche Schwein ausgesetzt wurde

Heizungsbauer Walter Treffler schob eine Platte darunter und eine Holzkiste darüber und schon konnte das Tier abtransportiert werden. Gails Mann sei daraufhin mit seinem Transporter angerückt, und so habe man das Mini-Pig nach Hinterheimat gebracht.

Das etwa fünf Monate alte Schwein habe keine Marke getragen und sei nicht registriert gewesen, erzählt Gail. Daher postete sie einen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook, in der Hoffnung, dass sich jemand melden würde. Doch es passierte nichts. „Sie ist definitiv an Menschen gewöhnt und sehr zutraulich“, erzählt Gail. Auch habe Cilly keine Scheu gezeigt und sofort gefressen. Dazu kommen Ferienzeit und Autobahnnähe. Aufgrund dieser Umstände vermutet Gail, dass das Tier ausgesetzt wurde, weil es niemand mehr haben wollte.

Das verspielte Tier geht beim Spaziergang sogar brav an der Leine. Bild: Patricia Gail

Familie Gail geht jeden Tag mit dem kleinen Schwein Gassi

Die Familie Gail hat bereits zwei Mini-Pigs, Franziska und Sofia, die allerdings schon deutlich älter sind als Cilly – und gerne mal zubeißen. Deshalb ist Cilly momentan alleine in einem kleinen Stall untergebracht. Jeden Tag gehen Gail oder ihr Mann mit dem Tier Gassi.

Gemeinsam besuchen sie die beiden anderen Schweine, denn die sollen Cilly erst beschnuppern und sich an sie gewöhnen, bevor sie dann endgültig zu ihnen zieht. Spätestens im Winter dieses Jahres soll sich das Mini-Pig mit Franziska und Sofia ein Gehege teilen. Dann wird die Familie komplett.

