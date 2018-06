vor 60 Min.

Familien werden in Eurasburg bevorzugt

Familien sollen bei der Vergabe von Baugrundstücken in Eurasburg bevorzugt werden.

Am Montag beginnt die Bewerbungsfrist für Baugrundstücke. Für die Vergabe gibt es klare Kriterien.

Vom 2. Juli bis zum 31. August läuft die Bewerbungsfrist für 20 Grundstücke im Neubaugebiet „Am Oberfeld“ in Eurasburg. Nicht nur Einheimische können sich um Parzellen bewerben. Mit einem Baulandmodell und einem Punktebewertungssystem wird die Gemeinde Interessenten klassifizieren. Familien werden bevorzugt, weil es Punkte für Kinder gibt. Wer bereits Haus- oder Grundeigentümer ist, muss mit einem Punkteabzug rechnen.

Bewerbungsunterlagen und Vergaberichtlinien (Punktekatalog) werden im Internet eingestellt oder sind bei der Gemeindeverwaltung erhältlich. Die Grundstücke sind um die 590 Quadratmeter groß und kosten 345 Euro pro Quadratmeter.

Die Gemeinde Eurasburg verfolgt mit ihren Vergaberichtlinien das Ziel, jungen Familien, unabhängig von der Vermögenssituation, Bauland zur Verfügung zu stellen und Neubürger zu gewinnen. Es soll eine dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde ermöglicht werden, weil diese die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft maßgeblich stärkt.

Gerade junge Familien mit mehrjähriger Bindung zur örtlichen Gemeinschaft sind auf gemeindliche Grundstücke angewiesen. Nur so könnten sie zukünftig in der Gemeinde Eurasburg bleiben und seien nicht zum Wegzug gezwungen, so Bürgermeister Paul Reithmeir. (smai)

