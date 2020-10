Fasching 2021: Das wird wirklich eine "staade Zeit"

Plus Warum die zweite Corona-Welle im Winter unsere sozialen Aktivitäten noch stärker treffen könnte als die erste im Frühjahr.

Die sogenannte "staade Zeit" ist ja meist alles andere als ruhig und beschaulich. Weihnachtsfeier, Christkindlmarkt, Adventskonzert und Geschenkeeinkauf - je näher der Heilige Abend rückt, umso hektischer wird es jedes Jahr. 2020 dürfte das freilich anders werden.

Mit dem Anstieg der Corona-Infektionen mehren sich auch die Veranstaltungsabsagen. Der Terminkalender hat sich in den vergangenen Tagen rapide geleert. Und vieles deutet darauf hin, dass diesmal die "staade Zeit" mit den Feiertagen noch lange nicht zu Ende sein wird.

Diskussion um den Fasching erübrigt sich

Hätte es im Friedberger Stadtrat neulich noch beinahe zu einer Mehrheit für den umstrittenen Wintermarkt am See gereicht, so dürfte es um die Absage des Faschingsumzugs am Dienstagabend im Kulturausschuss wohl wenig Diskussionen geben. Und da sprechen wir immerhin von einem Termin Mitte Februar.

Der Lockdown im Frühling fiel größtenteils in einen überdurchschnittlich warmen April, der zum Radeln, Spazierengehen und gemeinsamen Musizieren über den Gartenzaun hinweg einlud. Während der Herbst- und Wintermonate sind solche einfachen Vergnügen nur eingeschränkt drin. Gut möglich, dass diese zweite Welle noch tiefer in unser soziales Leben einschneidet als die erste.

