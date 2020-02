vor 22 Min.

Fasching: In Mering herrscht eine Stimmung wie in Köln

Plus Rund 12.000 Teilnehmer zählt die Polizei beim Faschingsumzug in Mering. Die feiern ausgelassen und friedlich. Eine 64-Jährige benimmt sich aber daneben.

Von Philipp Schröders

Zeitweise sah es fast so aus, als ob der Faschingsumzug in Mering ausfallen müsste. Schließlich fegte der Sturm am Sonntag auch durch die Marktgemeinde. Bei einer Konferenz am Morgen entschieden dann aber die Veranstalter zusammen mit der Polizei und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, dass der Gaudiwurm durch Mering ziehen soll.

„Der aufkommende Wind wurde durch die Feuerwehr Mering ständig beobachtet und an die Sicherheitsbehörden gemeldet“, sagt Martin Binder, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg. Etwa 12.000 Teilnehmer besuchten den Faschingsumzug. Benjamin Gottwald, Präsident des Faschingskomitees Lach Moro, freut sich über den großen Zuspruch. Trotz des Windes seien etwa genauso viele Besucher gekommen wie in den Jahren zuvor. „Tausend mehr oder tausend weniger, das kann man nie so genau auf den Punkt bringen“, sagt Gottwald. Die Stimmung sei jedenfalls super gewesen. „Man hat sich fast gefühlt wie in Köln“, sagt er. Das Fazit von Merings Bürgermeister fällt eindeutig aus Das Fazit von Bürgermeister Kandler fällt kurz und eindeutig aus: „Schee war’s.“ Nach den Zweifeln am Morgen aufgrund des Wetters, habe man sich schnell darauf geeinigt, den Zug stattfinden zu lassen. Auf den Wagen, bei den Fußgruppen und rundherum habe gute Stimmung geherrscht. Alle hätten friedlich miteinander gefeiert. Nach dem Umzug war ein Partyzelt am Marktplatz geöffnet. Laut Bürgermeister Kandler war es „ziemlich voll“. Auch hier habe gute Stimmung geherrscht. Und hier sind die Jungs und Mädels vom Meringer V.I.P.-Club Gepostet von Friedberger Allgemeine am Sonntag, 23. Februar 2020

Wie die Polizei mitteilt, konnte das Partyzelt trotz des Windes wie geplant besucht werden. „Auch hier fand ein Austausch über die Windstärke zwischen Veranstalter und Sicherheitsbehörden statt“, sagt Hauptkommissar Binder. Unterm Strich zieht die Polizei „eine positive Bilanz“. Im Umfeld des Faschingsumzuges sei gegen 15.45 Uhr eine 64-Jährige aufgefallen, die zuerst von ihrem Fahrrad aus und anschließend zu Fuß umhergespuckt und lautstark herumgeschrien habe. „Die Dame wurde aufgrund ihres Verhaltens ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht“, sagt Binder. Nach Abschluss des Zuges seien am Bahnhofsvorplatz zwei junge Männer aneinandergeraten. „Sie konnten durch Polizeikräfte getrennt werden. Nach Feststellung der Personalien erhielten sie einen Platzverweis vom Bahnhofsvorplatz.“ 76 Bilder Stürmischer Faschingsumzug in Mering Bild: Heike John Während der Veranstaltung im sehr gut besuchten Zelt sei es ebenfalls zu keinen großen Sicherheitsstörungen gekommen. Laut Binder musste gegen 18 Uhr ein „sichtlich alkoholisierter“ 23-Jähriger in Gewahrsam genommen werden, der zuvor einen Security-Mitarbeiter und im weiteren Verlauf Polizeibeamte beleidigt hatte. Ebenso musste „aufgrund der starken Alkoholisierung“ eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Betrunkener beschädigt Bankautomaten in Mering Gegen 18.30 Uhr habe ein betrunkener 22-Jähriger im SB-Raum einer Bank am Marktplatz das Touchscreen-Feld eines Automaten beschädigt. Aufgrund der Verletzungsgefahr für weitere Bankkunden sei der Bereich durch den Sicherheitsdienst der Bank verschlossen worden. „Der 22-Jährige erhielt nach Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung einen Platzverweis“, sagt Binder. Es sei ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro entstanden. Meringer präsentieren sich in ausgefallenen Kostümen beim Weißwurstfrühstück. Stimmen Sie ab, wer das beste Kostüm hat. 28 Bilder Hier abstimmen: Die besten Kostüme im Meringer Fasching Bild: Heike Scherer



