vor 25 Min.

Fasching mit Fragezeichen

Griesbeckerzell wartet noch ab

Was wird aus dem Zeller Fasching? Ob die Saison 2020/2021 wie üblich stattfinden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Bei der Generalversammlung diskutierten die Mitglieder des Griesbeckerzeller Faschingsvereins Zell ohne See, unter welchen Voraussetzungen die neue Faschingssaison während der Corona-Pandemie stattfinden könnte. Viele befürchteten, dass sich der Aufwand wegen der Einschränkungen durch die Sicherheitsmaßnahmen nicht lohnen würde. Eine endgültige Entscheidung soll nach Rücksprache mit allen Beteiligten im September fallen. (AZ)

