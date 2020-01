31.01.2020

Faschingsball des Musikvereins

Beliebte Veranstaltung findet nach Pause wieder statt

Faschingsfreunde kommen am Samstag, 15. Februar, in Dasing voll auf ihre Kosten. Da der Faschingsball des Musikvereins Dasing früher bereits einmal fester Bestandteil des Faschings in Dasing war, hat der Verein nach vielen Jahren Pause beschlossen, diese Tradition in neuer Form wieder aufleben zu lassen. Die neue Faschingsparty wird nun ab 19.30 Uhr in der Gemeindetenne gefeiert und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Mit Get That sorgen Musiker aus der Region mit ihrem Sound für Stimmung und gute Laune auf der Tanzfläche. Die Partyband kann bereits auf Auftritte beim Brauereifest in Kühbach und dem Volksfest in Friedberg zurückblicken und wird mit einem Best of Faschingshits richtig einheizen. Gegen 21 Uhr erwartet die Faschingsfans die Showtanzgruppe „Narrneusia“ mit ihrer hinreißend coolen Show „Sound of Music – 100 Jahre Musikgeschichte“.

Eine kurzweilige musikalische und tänzerische Reise durch die Jahrzehnte, die in den goldenen 1920er Jahren beginnt und über den Jailhouse Rock in Lederjacke und Petticoat der 50er bis hin zum 90er-Hip-Hop und den 2000er Hits von heute führt und somit viel Abwechslung garantiert.

Für ein gemütliches Beisammensein bei Essen und Trinken ist natürlich ebenfalls gesorgt, so wird es unter anderem von 22 bis 23 Uhr eine Happy Hour an der 15 Meter langen Unverzichtbar geben. Ermäßigte Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf in der Bücherei in Dasing erhältlich. Tischreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 08205/90304 bei Bernhard Hintermüller. (FA)

