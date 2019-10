vor 18 Min.

Favoriten und offene Rennen im Wittelsbacher Land

2020 steht einer der größten kommunalpolitischen Umbrüche bevor. In der Hälfte aller Rathäuser gibt es einen Wechsel, im Landratsamt deutet dagegen alles auf Kontinuität hin

Von Thomas Goßner und Christian Lichtenstern

99,3 Prozent – mit einem fast einstimmigen Votum hat die CSU Aichach-Friedberg Landrat Klaus Metzger für eine zweite Amtszeit nominiert. Musste der politische Seiteneinsteiger, der zuvor das staatliche Schulamt im Wittelsbacher Land geleitet hatte, 2014 noch gegen Sepp Bichler von den Unabhängigen in die Stichwahl, so geht er diesmal als klarer Favorit ins Rennen.

Klaus Metzger hat sich durch seine verbindliche, an der Sache orientierte Art über Parteigrenzen hinweg Respekt und Anerkennung verschafft. Kein Wunder, dass von den bekannten politischen Akteuren keiner gegen den 56-Jährigen in den Ring steigen will.

Herbe Niederlage für SPD-Kandidaten

Der letzte SPD-Herausforderer Ronald Kraus musste erst im Frühjahr eine weitere herbe Niederlage als Bürgermeisterkandidat in Kissing einstecken. Sepp Bichler, der beim letzten Mal nur 300 Stimmen hinter Klaus Metzger lag, hat sich nach drei Jahrzehnten im Kreistag ganz aus der Politik zurückgezogen und konzentriert sich auf seine unternehmerischen Aktivitäten.

Klaus Metzger Gegenkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020 sind daher unbeschriebene Blätter: Die SPD nominierte den 26-jährigen Politologiestudenten Andreas Santa aus Kissing, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten war. Die Grünen versuchen es mit Stefan Lindauer aus Todtenweis, der sogar erst 22 Jahre alt ist und als Assistent im Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Christina Haubrich arbeitet. Der Partei gehört er ebenfalls erst seit wenigen Monaten an.

Kein Mangel an schwierigen Themen im Wittelsbacher Land

Auch wenn Klaus Metzger die Konkurrenz nicht unbedingt fürchten muss, so betonte er bei seiner Nominierung doch, dass die Zeiten nicht einfacher würden. Zu den großen Themen im Landkreis gehören für ihn die Zukunft der Kliniken an der Paar, an deren Fortbestand er voller Überzeugung festhält, aber auch der Fachkräftemangel, die Wohnungssituation, der Druck auf Familien, die Regelungen in der Zuwanderung oder der Rechtsanspruch auf Betreuung. Vieles, was der Gesetzgeber mit besten Absichten beschlossen hat, stelle die Kommunen vor extreme Herausforderungen.

Egal, wie die Bürger im März ihre Kreuze und Stimmen verteilen, das Wittelsbacher Land steht im nächsten Jahr vor einem der größten kommunalpolitischen Umbrüche in den Rathäusern seit der Landkreisfusion 1972 – insbesondere im Norden: Dort stehen neun von 16 Bürgermeistern nicht mehr zur Wahl. Im ganzen Landkreis sind es mit zwölf von 24 genau die Hälfte.

Merings Bürgermeister Kandler hört auf

Darunter sind Rathauschefs wie zum Beispiel Josef Schwegler (Obergriesbach), Leonhard Kandler (Baar), Hans-Dieter Kandler ( Mering) und Hans Lotterschmid (Kühbach) die dann 30, 26 oder 24 Jahre im Amt waren. Zusammengerechnet enden so (mit dem Kissinger Bürgermeister Manfred Wolf, der schon Ende 2018 nach 23 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat) zum 30. April im Landkreis Aichach-Friedberg insgesamt 237 Bürgermeisterjahre.

Damit ist auch die SPD-Quadriga in den vier größten Kommunen des Landkreises gesprengt. Denn mit dem Meringer Kandler und Wolf in Kissing sind zwei der vier Rathauschefs mit rotem Parteibuch nicht mehr am Start und die CSU möchte im Zuzugsgebiet an der Bahnlinie nach München, nach einer Durststrecke von fast einem Vierteljahrhundert, endlich wieder die Rathäuser übernehmen. In Kissing ist das schon im Frühjahr durch Reinhard Gürtner gelungen und in Mering schickt sich 2. Bürgermeister Florian Mayer an, es ihm gleich zu tun.

In Aichach deutet nichts auf einen Machtwechsel hin

In Aichach deutet dagegen überhaupt nichts auf einen Machtwechsel hin: SPD-Bürgermeister Klaus Habermann tritt für eine fünfte Amtszeit an. In Friedberg ist Roland Eichmann erst seit knapp sechs Jahren im Amt. Er ist nicht unumstritten, aber er hat einen Amtsbonus und bis dato hat die CSU noch keinen Gegenkandidaten nominiert, in der Kreisstadt Aichach übrigens auch nicht.

Im Aufwind sehen sich im Landkreis die Grünen nach ihren Ergebnissen bei Landtags- und Europawahl. Sie hatten bislang nur größere Bastionen südlich der Autobahn. Jetzt haben sie weitere Ortsverbände – neben den fünf bestehenden in Aichach, Friedberg, Kissing, Mering und Merching – aus der Taufe gehoben. Zunächst in Aindling am Lechrain, zuletzt in Schmiechen ganz im Süden, ganz aktuell in Eurasburg in der Landkreis-Mitte und bald wollen sie auch in Pöttmes ganz im Norden vertreten sein.

Die AfD bleibt unsichtbar

Da, aber kaum sichtbar, ist die AfD. Sie sucht Kandidaten und will „im Prinzip überall antreten“, das kündigte zumindest AfD-Kreisvorsitzender Paul Traxl schon zu Jahresbeginn auf Anfrage an. Bis dato ist die rechtspopulistische Partei aber noch nirgends aus der Deckung gegangen.

