vor 20 Min.

Fehlalarm schreckt Anwohner auf

Am Sonntagnachmittag ertönt in Ried plötzlich die Alarmanlage des neuen Supermarktes.

Am Sonntagnachmittag schrillt plötzlich der Alarm am neuen Supermarkt in der Hauptstraße in Ried. Ohne Grund, wie eine Polizeistreife feststellt.

Weithin hörbar ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr die Alarmanlage des neuen Supermarktes in der Hauptstraße in Ried gewesen. Als Beamte das Gebäude absuchten, konnten sie jedoch keine Anzeichen eines Einbruches feststellen. Sie verständigten den Marktleiter, der die Alarmanlage schließlich abschaltete.