Fehler beim Abbiegen: Frau verursacht Unfall in Friedberg

In Friedberg will eine 45-Jährige abbiegen, dabei ist der Bogen laut Polizei jedoch zu weit.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet sich in Friedberg. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr bog eine 45-Jährige mit ihrem VW Golf vom Bressuire-Ring nach rechts in den Chippenham-Ring ab.

Unfall in Friedberg: 10.000 Euro Schaden

Eine 47-Jährige stand gerade mit ihrem Audi auf der Linksabbiegespur des Chippenham-Rings in den Bressuire-Ring.

Eine 45-Jährige bog laut Polizei in zu weitem Bogen nach rechts ab und kollidierte so mit dem Audi der 47-jährigen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (pos)

