Feiern im Friedberger Schloss wird jetzt günstiger

Über 3000 Euro für ein Fest? Die Menschen lieben das Wittelsbacher Schloss - aber nicht die Mietpreise. Nun hat der Stadtrat von Friedberg reagiert.

Von Thomas Goßner

Das Wittelsbacher Schloss ist gut gebucht. Von den 165 Veranstaltungen pro Jahr, die als Höchstgrenze mit den Nachbarn vereinbart wurden, sind heuer gerade noch 30 Termine verfügbar. Doch trotz der hohen Nachfrage von privater Seite gab es immer wieder Kritik an den Preisen. Vor allem die Nebenkosten schienen vielen Nutzern zu hoch. Darauf hat der Friedberger Stadtrat jetzt reagiert.

Zu teuer und zu kompliziert – so lautete die Kritik der Nutzer an dem Tarifwerk, seit das Schloss im vergangenen Oktober in Betrieb ging. „Wenn die Leute nicht verstehen, was sie zahlen sollen, haben wir ein Problem“, kommentierte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) die Überarbeitung so kurz nach der Eröffnung.

Die Mieten im Friedberger Schloss sind "marktüblich"

Gemeinsam mit der Beratungsfirma actori, die auch schon für das Betriebskonzept zurate gezogen worden war, hat die Stadt die Gebührenstruktur unter die Lupe genommen. Fazit: Grundsätzlich sind die Mietpreise marktüblich. Weil die Grundmietzeit jedoch bisher nur bei sechs Stunden lag, fielen teilweise spürbare Kosten für die Verlängerung an.

Das hat sich nun mit einer neuen Grundmietzeit von 14 Stunden inklusive Auf- und Abbau erledigt. Für die Nebenkosten werden vereinfachte Pauschalen berechnet, die Rabatte für Veranstaltungen im Rahmen des Kultur- und Bürgerschlosses vereinheitlicht und die Nebenkosten auf Verlängerungszeiten gestrichen. Neu hinzugekommen sind allerdings Mietpreise für Stuhl- und Stehtisch-Hussen sowie Tischdecken. Daraus ergeben sich zum Beispiel folgende Veränderungen, wie der Leiter der städtischen Kulturabteilung, Frank Büschel, vorrechnet:

Für die Miete von Remise, Großem Saal, Hof und Cateringküche für einen Zeitraum von 10 bis 0.30 Uhr waren bisher 3700 Euro fällig; neu sind es 2200 Euro. Für eine Feier in kleinerem Rahmen mit der Nutzung von Großem Saal und Cateringküche kostete die Miete bisher 1700 Euro, jetzt sind es 1100 Euro.



Der Sommerempfang eines Unternehmens, für den Großen Saal, Hof und Küche im Zeitraum von 14 bis 24 Uhr gebucht werden, kostete 2500 Euro, nach dem neuen Tarif sind es 1600 Euro.



Großer Saal, Herzogin-Christina- und Herzog-Ludwig-Zimmer, Rittersaal und Remise stehen von 7.30 bis 15.30 Uhr für eine Tagung zur Verfügung. Nach der alten Satzung kostete das 3000 Euro, nach der neuen 2300 Euro.



Für eine Geburtstagsfeier in der Remise, die von 17 bis ein Uhr dauert, müssen statt 900 noch 700 Euro Miete bezahlt werden.



Unverändert sind die Kosten, wenn nicht-kommerzielle Kulturveranstaltungen stattfinden. Die Miete betragen 750 Euro für den Großen Saal und 600 Euro für Remise und Rittersaal.



„Das geht in die richtige Richtung“, sagte Claudia Eser-Schuberth, deren Grünen-Fraktion im Stadtrat von Anfang an zu den Kritikern des Tarifwerks gehört hatte. Ganz zufrieden sei sie aber noch immer nicht. Gerade für kulturelle Veranstaltungen in den kleineren Räumen brauche man keine 14 Stunden Mietdauer. Bürgermeister Eichmann lehnte es jedoch ab, eine weitere Zwischenstufe einzuführen.

Auch Richard Scharold (CSU) fand keine Zustimmung für seinen Wunsch nach mehr Flexibilität in die andere Richtung. „Wenn wegen der Nachbarschaftsregelung am Abend nicht mehr abgebaut werden kann, dann reichen die 14 Stunden nicht“, fürchtet er. Pro Stunde werden dann Zuschläge fällig, die von fünf Euro bei bürgerschaftlichen Veranstaltungen im Herzogin-Christina-Saal bis zu 91 Euro bei privaten Veranstaltungen im Großen Saal reichen. „Man kann da Kulanz zeigen, wir müssen aber auch die Arbeitszeiten unseres Personals beachten“, entgegnete Eichmann. Entsprechend würden Mietinteressenten auch beraten.

Das Friedberger Schloss macht jedes Jahr 750 000 Euro Defizit

Am Ende fand die neue Gebührenordnung gegen zwei Stimmen aus der CSU die Genehmigung durch den Stadtrat. Über die Auswirkungen auf das mit 750 000 Euro kalkulierte Defizit beim Betrieb des Schlosses ist noch nichts bekannt. Die Preisgestaltung soll aber im Jahr 2020, wenn wegen der Bayerischen Landesausstellung ohnehin keine anderen Veranstaltungen im Schloss möglich sind, eingehend überprüft werden.

