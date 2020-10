12:07 Uhr

Fensterscheibe eines in Kissing geparkten Opels eingeschlagen

Ein Unbekannter schlägt die Scheibe eines in Kissing geparkten Opels ein - aber wohl nicht, weil er etwas aus dem Auto stehlen will.

Die Scheibe eines Opels schlug ein Unbekannter in Kissing ein. Die Tat passierte laut Polizei am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19.20 Uhr in der Römerstraße und brachte einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro mit sich.

Kissing: Scheibe eingeschlagen, aber kein Diebstahl

Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei nichts, dennoch bittet sie um Hinweise unter 0821/323-1710. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen