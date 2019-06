06:00 Uhr

Ferienprogramm in Mering: Spiel, Spaß und Spannung einen Sommer lang

Vor 45 Jahren stellte die Meringer CSU das erste Ferienprogramm auf die Beine. Besonders schön ist immer die Abschlussfeier an der Meringerzeller Hütte mit Lagerfeuer und vielen Spielen. (

Seit 45 Jahren bietet die Meringer CSU dieses Angebot bereits an. Jetzt übergab Erna Bramberger die Leitung an Silvia Braatz. Das ist heuer neu.

Von Eva Weizenegger

Seit 45 Jahren bietet die Meringer CSU ein Ferienprogramm für die Kinder an. Die Idee hatte damals die heutige Ehrenbürgerin Ellen Kratzer. Fortgesetzt wurde 14 Jahre die Organisation von Erna Bramberger, die Herbst 2018 die Leitung abgab. Mit Silvia Braatz fand der CSU-Ortsverein wieder eine Nachfolgerin, die sich mit ihrem Team auch für dieses Jahr ein vielfältiges Programm ausgedacht hat.

Neu ist dieses Jahr der Ort der Anmeldung. „Da das Papst-Johannes-Haus zurzeit nicht zugänglich ist, standen wir vor einer Herausforderung, nun einen geeigneten Raum für die Anmeldung zu finden“, informiert CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer. Die Mehrzweckhalle stand an einem Samstag zur Verfügung und so entschieden sich die Organisatoren, am Samstag, 13. Juli, ab 10.30 Uhr die Anmeldung über die Bühne gehen zu lassen.

Neben Englisch- und Malkursen, sind auch die Klassiker wie ein Tag hinter den Kulissen von McDonald’s in Mering, der Tag mit den Fischern, der Besuch der Meringer Feuerwehr oder der WWK-Arena in Augsburg wieder im Angebot.

Ein Tag bei den Pferden und Ausflug in der BMW-Welt

Neu ist dieses Jahr der Tag rund ums Pferd auf dem Langwiedhof der Familie Scherer. Er findet gleich zweimal statt. Auch die Fußballschule des SV Mering unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Fußball Verbandes ist dieses Jahr wieder mit am Start. Auch für die Kreativen ist jede Menge geboten. So können die Kinder entweder Karten gestalten, Serviettentechnik erlernen, Töpfern oder ein Vogelhäuschen bauen. Für die Sportlichen gibt es Ringen, Taekwondo, Tennis, Tischkegeln, Handball oder Schnuppern bei den KK-Schützen. Auch Schnorcheln kann erlernt werden und die Wasserwacht stellt sich ebenfalls vor. Für Neugierige bietet der Besuch der BMW-Welt, des BMW-Museums oder die Schnitzeljagd mit Scotland Yard durch Augsburg viel Abwechslung. Wer das Abenteuer sucht, ist im Mais-Labyrinth richtig. „Ich bin stolz darauf, was unser Organisationsteam vom Ferienprogramm jedes Jahr auf die Beine stellt“, lobt Florian Mayer.

Anmeldung Heuer findet der Anmeldetermin am Samstag, 13. Juli, um 10.30 in der Mehrzweckhalle in Mering statt. Das aktuelle Programm kann unter diesem Link online abgerufen werden.

