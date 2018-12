16:45 Uhr

Fernsehgottesdienst: Meringer Pfarrer ist schon aufgeregt

Merings Pfarrer Thomas Schwartz spricht über die Übertragung seines Gottesdienstes im ZDF. Diese findet am Sonntag statt.

Von Gönül Frey

Den Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Michael in Mering überträgt das ZDF am Sonntag live im Fernsehen. Warum machen Sie dabei mit?

Thomas Schwartz: Weil wir gefragt worden sind, weil wir eine wunderbare Kirche haben und eine wahnsinnig aktive Pfarrgemeinde. Außerdem sehe ich es als einen Dienst an denjenigen, die am Sonntag gerne in die Kirche gehen würden, aber nicht können: weil sie krank sind, behindert oder arbeiten müssen. Es ist ein Adventsgeschenk unserer Pfarrei an diese Menschen.

Der Gottesdienst wird live übertragen. Sind Sie da nicht aufgeregt?

Schwartz: Doch, ich bin ganz schön aufgeregt. Zumal ich akut einen dreifachen Bandscheibenvorfall habe. Bis vor kurzem hatte ich Angst, ob ich am Sonntag überhaupt aufrecht gehend antreten kann. Aber mein Arzt hat mich so gut auf die Beine gestellt, dass es im Moment sogar fast ohne Schmerztabletten geht. Und aufgeregt bin ich zwar einerseits, aber ich bin ja auch schon ein alter Fernsehhase. Und die Leute vom ZDF sind alle Profis und werden uns da sicher gut durch geleiten. Was soll auch in 45 Minuten schon groß schiefgehen?

Da müssen Sie sich kürzer fassen als gewohnt, oder?

Schwartz: Das stimmt. In Mering dauern die Gottesdienste normalerweise etwa eine Stunde. Das liegt aber nicht nur an meiner Predigt. Bei uns kommen noch viele Menschen in die Kirche, da dauert auch die Kommunion länger. Die wird fürs Fernsehen gekürzt und nach der Übertragung weitergeführt.

Aber die Predigt darf auch nur fünf Minuten lang sein. Schaffen Sie das?

Schwartz: Die Regisseurin würde mir den Hals umdrehen, wenn nicht. Ich hab die Predigt vorbereitet und ausprobiert. Ich darf nur beim Sprechen nicht anfangen zu improvisieren.

Sollen die Menschen am Sonntag fernsehen oder in die Kirche kommen?

Schwartz: Die Meringer sollen bitte alle kommen. Sonst ist am Schluss die Kirche leer und das wäre peinlich. Es wäre mir eine große Freude, viele Gottesdienstbesucher zu sehen. Die Kirche ist riesig.

Ausstrahlung Im ZDF am Sonntag, 16 Dezember, ab 9.30 Uhr.

