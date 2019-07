vor 20 Min.

Festival Reggae in Wulf: Wulfertshausen trifft Jamaika

Reggae in Wulf in Friedberg läuft dieses Jahr einen Tag länger. Trotzdem sind schon viele Tickets weg. Tipp für Familien: Samstag ist Kinderprogramm.

Am Freitag startet das Festival Reggae in Wulf in Wulfertshausen. Die Organisatoren wollen dieses Jahr versuchen, den Müll zu reduzieren.

Von Oliver Wolff

Am kommenden Freitag ist es soweit. Dann laden wieder rhythmische Offbeats beim dreitägigen Reggae-Festival in Wulfertshausen zum Tanzen ein. Gerade stecken Helfer Parkplätze und Zufahrtswege ab, am Mittwoch startet der Zelt- und Bühnenaufbau auf dem SV-Gelände. Florian Dreher, Mitorganisator des Festivals, erklärt: „Wir planen schon seit fast einem Jahr, für uns ist das jedes Mal aufs Neue ein Kraftakt.“

Etwa 250 Helfer engagieren sich ehrenamtlich, vor drei Jahren wurde mit Wulf United e. V. dafür sogar ein Verein gegründet. „Der erwirtschaftete Gewinn kommt dem örtlichen Sportverein zu Gute“, sagt Dreher, der auch Schriftführer des Vereins ist. Die Summe sei die letzten Jahre immer im niedrigen fünfstelligen Bereich gelegen.

Friedberger Festival Reggae in Wulf 2019 mit Busy Signal & Co.

Bis einschließlich Sonntagabend können Reggae-Liebhaber auf dem Festival ihrer Passion nachgehen. Damit die Veranstaltungen dieses Jahr auch wieder zum Erfolg wird, wurden internationale Reggae-Größen wie Busy Signal aus Jamaika oder Dub Inc. aus Frankreich eingeladen. Aber auch regionale Gruppen wie Skaos oder Hansimilian kommen nach Wulfertshausen. Auf dem Reggae-Festival gibt es neben der Musik auch Kulinarisches und Stände mit Kleidung und Accessoires.

120 Bilder Reggae in Wulf bringt die Karibik nach Friedberg Bild: Mareike König

Reggae in Wulf wird in diesem Jahr 19 Jahre alt. Es gehöre zwar nicht zu den größten Festivals in Süddeutschland, habe allerdings einen besonderen Charme, sagt Dreher. Hier helfen nämlich alle mit – von den Vereinsmitgliedern über die Anwohner bis zu den Landwirten. Letztere stellen Flächen für Parkplatz und Camping zur Verfügung. „Ohne die Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit können wir das alleine gar nicht stemmen.“ Es wurde sogar eine Brücke über den Bach gebaut, damit das Festivalgelände vergrößert werden konnte. Vor einiger Zeit wurden auch unterirdische Wasserleitungen verlegt.

Familientag bei Festival Reggae in Wulf

Das Programm ist vielfältig: Am Samstag findet von 14 bis 18 Uhr der Familientag mit Hüpfburgen, Märchenerzähler, Kinderschminken und Kamel- und Ponyreiten statt. Am Rocker’s Corner wird ein großes Lagerfeuer entzündet. Dort darf gegrillt werden. Morgens bis 11 Uhr gibt es hier am Samstag und Sonntag auch ein Frühstück – für diejenigen, die auf dem Festival übernachten. „1700 Gäste können in der Nähe campen.“ Es werden auch Workshops angeboten, etwa Yoga oder Trommel-Sessions.

Es gebe eine weitere Besonderheit, so Dreher. „Wir versuchen spätestens ab dem nächsten Jahr ein nachhaltiges Festival zu sein.“ Man wolle den Müll reduzieren, besonders Plastikbecher und Trinkhalme seien hier im Fokus. Schon dieses Jahr sind die Mitarbeiter der Verkaufsstände angehalten, möglichst wenig Müll zu produzieren.

Drogen sind bei Festival Reggae in Wulf strikt verboten

Die Sicherheit werde bei Reggae in Wulf groß geschrieben, erklärt Dreher. „Die Zusammenarbeit mit den Rettungskräften funktioniert sehr gut.“ Auch die Polizei wird vor Ort sein, um ein friedliches Feiern der maximal 3300 Tagesgäste zu gewährleisten. „Wir hatten noch nie größere Probleme, das kennt man von anderen Festivals anders.“

Zudem seien Drogen auf dem Gelände strikt untersagt. Der Veranstalter verspricht, dass der Zapfenstreich rechtzeitig erfolgen wird, damit Anwohner – auch der umliegenden Stadtteile – ihre nächtliche Ruhe haben. Das Festival endet Freitag um 2 Uhr nachts, samstags eine Stunde später und Sonntag um 22 Uhr.

Friedberg: Festival Reaggae in Wulf ist schon fast ausverkauft

„Der Vorverkauf läuft sehr gut, wir werden wohl ausverkauft sein“, sagt Dreher. Für Kurzentschlossene werde es Tageskarten geben, sofern sie bis dahin noch verfügbar sind. „Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die Tickets im Voraus online kaufen.“

Für die Anreise empfiehlt Dreher das Fahrrad beziehungsweise für Auswärtige das Auto. „Hoffentlich spielt auch das Wetter mit“, so Dreher. Die Wettervorhersage prognostiziert aktuell Gewitter fürs Wochenende. Für den Fall der Fälle, dass das Festival unterbrochen werden müsse, sei man vorbereitet. „Die Besucher finden dann im Vereinsheim Unterschlupf.“

Verlosung von Karten für Reggae in Wulf 2019

Wir verlosen drei mal zwei Karten für Reggae in Wulf. Wenn Sie bei dem Gewinnspiel mitmachen wollen, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 9 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort „Reggae“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder unter 0821/777-2355.

Die wichtigsten Informationen zu Reggae in Wulf 2019

Termin Reggae in Wulf startet am Freitag, 26. Juli, und geht drei Tage lang bis Sonntag, 29. Juli.

Öffnungszeiten Freitag 17 bis 2 Uhr, Samstag 12 Uhr bis 3 Uhr, Sonntag 12 Uhr bis 22 Uhr.

Aktion Der Familientag findet am Samstag von 14 bis 18 Uhr statt.

Karten Festivalticket 55 (Vorverkauf) bzw. 65 Euro (Abendkasse), ermäßigt 30 bzw. 45 Euro. Tagesticket 20 Euro (Vorverkauf) bzw. 28 Euro (Abendkasse), ermäßigt 15 bzw. 20 Euro. Online-Tickets unter www.reggae-in-wulf.de/tickets.