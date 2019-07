11.07.2019

Feuer, Tragik und Temperament im Meringer Lippgarten

Das Orchester der Musikfreunde Mering lädt wieder zu seiner Serenade zugunsten der Ambulanten ein.

Von Heike John

Wenn es das Wetter gut meint, dann erklingt am Samstag, 20. Juli, um 19 Uhr Händels Feuerwerksmusik im Meringer Lippgarten. Zum wiederholten Mal spielt das Orchester der Musikfreunde ein sommerliches Benefizkonzert zugunsten der Ambulanten.

Doch nicht nur Klassik wird in der Idylle des Pfarrgartens zu hören sein. Auch die tragische Liebesgeschichte aus der Oper Carmen, die bitter-süße Lovestory aus „Die Schöne und das Biest“ und „das Schicksal der Elenden“ nach Victor Hugo werden auf unterhaltsame musikalische Weise erzählt.

Lippgartenserenade bietet für jeden Musikgeschmack etwas

Von der Oper über den schon fast anarchischen „Danzon No. 2 von Arturo Marquez bis zum Musical hat das Orchester der Laienmusiker unter der bewährten Leitung von Wolfgang Raab für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten. „Die Älteren unter uns tendieren zu Klassik und die Jungen lieben es eher modern, so kommt es zu einer guten Mischung“, erklärt Flötist Herbert Michl das breit gefächerte Programmspektrum.

Um Nachwuchs braucht es dem rund 50 Mitglieder zählenden Orchester nicht bange sein. „Noch nie zuvor spielten so viele junge Leute bei uns mit“, sagt Herbert Michl. Er selbst gehört zu den langjährigen Orchestermitgliedern, die sich auch immer wieder über „frischen Wind zwischen den Notenblättern“ freuen.

Gymnasium Mering und Friedberg sorgen für den Musiknachwuchs

Vor allem über das Gymnasien in Mering, dem Probenort der Musikfreunde, und das Gymnasium in Friedberg, wo der Orchesterleiter als Lehrkraft tätig ist, stoßen regelmäßig neue Jungmusiker zu den Musikfreunden. Nicht wenige Orchestermitglieder spielen auch in weiteren Ensembles mit. Das Orchester der Musikfreunde ist offen für Mitspieler jeglichen Alters und immer wieder auf der Suche nach neuen Mitspielern und Solisten. Der Kontakt kann übers Internet unter www.musikfreunde-mering.de geknüpft werden. Die Proben finden außer in den Schulferien immer am Donnerstag um 19.30 Uhr im Gymnasium Mering statt.

Das Konzert im vergangenen März fand in der Aula des Gymnasiums Mering statt. Nun hoffen die Ambulante Kranken- und Altenpflege als Veranstalter und die Musiker, dass am 20. Juli der Lippgarten zum Konzertsaal wird. Bei schlechtem Wetter wird in die Pfarrkirche St. Michael ausgewichen.

Musikfreunde haben nur wenig Zeit für die Vorbereitung

Nicht viel Zeit blieb den begeisterten Laienmusikern, sich auf ihr neues Programm vorzubereiten. Durch den relativ geringen Abstand vom Frühjahrskonzert und die Oster- und Pfingstferien standen nicht allzu viele Probenabende zur Verfügung. Da kam ein Probenwochenende in Violau gerade recht. Und so freuen sich die Musiker zusammen mit ihrem Dirigenten auf eine schöne Aufführung im Lippgarten.

Dass das Konzert jedes Jahr als Benefizveranstaltung geschultert werden kann, dafür sorgen auch die bewährten Sponsoren. „Wir sind der Raiffeisenbank Kissing-Mering, Augenoptik, Uhrmacher Juwelier Spengler und Monika Selder-Hofmann von der Markt Apotheke und Unteren Apotheke sehr dankbar, dass sie uns jedes Jahr unterstützen“, betont Karl-Heinz Brunner. Einen Dank richtet der zweite Vorsitzende der Ambulanten auch an Werner Namisla, der wie bereits im vergangenen Jahr mit seiner Firma Typosatz Namisla den Druck der Programme kostenlos übernimmt. „Nur so kann vom Konzerterlös auch ein ordentlicher Batzen zugunsten der Ambulanten hängen bleiben“, erklärt Brunner.

Eintrittskarten mit einem Rabatt für Schüler und Studenten gibt es im Vorverkauf bei den Sponsoren sowie bei der Ambulanten Kranken- und Altenpflege in der Lechstraße 7 oder an der Abendkasse.

