Feueralarm: Mering muss endlich aufwachen

Plus In Mering kam die Feuerwehr kaum zum Einsatz an die Realschule. Bürgermeister Mayer und der Marktgemeinderat müssen Sicherheitslücken schließen.

Was muss in Mering eigentlich noch alles passieren, bis die Räte endlich aus der Schockstarre erwachen, die wegen der klammen finanziellen Situation der Kommune herrscht? Bürgermeister Florian Mayer hatte in seinem Wahlkampf den Slogan „Pack mer’s an“ propagiert, daran muss er sich nun messen lassen.

Feueralarm: Ein Wunder, dass in Mering noch nichts passiert ist

Der Feueralarm an der Realschule Mering, der Gottseidank ein Fehlalarm war, hat es ans Tageslicht gebracht, wie katastrophal die Verkehrssituation am Schulzentrum ist. Schon an normalen Schultagen ist die Tratteilstraße so verstopft mit Schulbussen, Fahrradfahrern und Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, dass es einem Wunder gleicht, dass sich bislang kein größerer Unfall dort ereignet hat.

Bürgermeister Mayer und der neugewählte Marktgemeinderat haben nun die Gelegenheit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und notwendige Sicherheitslücken zu schließen. Mayer ist bereits dran, den bestehenden Beschluss für das Verkehrskonzept umzusetzen. Bevor nicht die grundlegendsten Aufgaben der Marktgemeinde erledigt sind, kann sich Mering auf keinen Fall neue Großprojekte leisten. Die Sicherheit der Kinder muss im Vordergrund stehen.

