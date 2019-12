07:47 Uhr

Feuerwehr hat mit Eigenleistung viel geschafft

Der Anbau für die Rettungskräfte Taiting-Bitzenhofen ist fertig. Hier ist auch Platz für das neue Fahrzeug.

Von Brigitte Glas

Der Anbau des Feuerwehrhauses ist fertig und seiner Bestimmung übergeben. Was sich so nüchtern anhört, hat eine bewegte Vorgeschichte. Die Feuerwehr Taiting-Bitzenhofen brauchte ein neues Fahrzeug und bekam dieses auch. Nur, es passte nicht in die vorhandene Garage. Also musste eine größere Fahrzeughalle her. Und weil der Aufenthalts- und Schulungsraum nicht gerade viel Platz bot, plante man gleich größer.

Über der Fahrzeughalle wollten die Floriansjünger weiteren Platz schaffen. Der Dasinger Gemeinderat stimmte zu und veranschlagte dafür 450000 Euro. Nun gratulierte Bürgermeister Erich Nagl zur Fertigstellung und sagte, das Geld sei gut angelegt, dafür, dass die Feuerwehrleute 24 Stunden an sieben Tagen der Woche für den Fall der Fälle bereitstünden.

Baukosten sind durch Eigenleistung der Feuerwehr deutlich günstiger geworden

Und es kam noch besser: Der Anbau hat dank unzähliger freiwilliger Arbeitsstunden nur 380000 Euro gekostet. „Durch Eigenleistungen hat die Feuerwehr sage und schreibe 70000 Euro eingespart“, lobte Dritter Bürgermeister Markus Waschka. „Mit solchen Arbeiten stärkt die Feuerwehr auch die Dorfgemeinschaft“, stellte Kreisbrandrat Christian Happach klar. Er war zusammen mit Kreisbrandinspektor Otto Heizer und Kreisbrandmeister Wolfgang Hittinger zum Gratulieren und Feiern gekommen. Kommandant Ernst Rösner und Vorstand Manfred Daschner ließen die Baumaßnahme anhand von Bildern Revue passieren.

Der Bau sei in Rekordzeit hingestellt worden. Am 9. Februar sei alles gestartet worden. Weil alle ortsansässigen und regionalen Firmen bestens zusammengearbeitet hätten, ging alles flott von der Hand. Und was noch sehr wichtig sei: Das Ganze sei unfallfrei abgelaufen.

Der Anbau ist noch nicht ganz fertig. Einige Kleinigkeiten fehlen noch. Aber der neue Aufenthaltsraum hat seine Generalprobe bereits bestanden. Willi Kraus hat dort vor einigen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert.

