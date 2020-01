vor 18 Min.

Feuerwerkskörper entzündet Hecke

Schon am frühen Silvesterabend muss die Feuerwehr ausrücken.

Am Silvesterabend musste gegen 17.50 Uhr die Friedberger Feuerwehr wegen einer brennenden Hecke in der Eppaner Straße ausrücken. Ein Feuerwerkskörper hatte diese laut Polizei in Brand gesetzt. Helfende Anwohner hatten den Brand allerdings schon selbstständig gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, da neben der Hecke auch eine Mähroboterladestadtion beschädigt wurde.

Themen folgen