vor 34 Min.

Feuerzeug mit Waffe verwechselt: Polizeieinsatz in Dasing

In Dasing meldete ein Passant der Polizei, dass er einen jungen Mann mit einer Waffe gesehen habe. Wie sich herausstellte, hatte er sich jedoch geirrt.

Ein Spaziergänger erlag am Dienstagabend an der Bahnhofstraße in Dasing einer Täuschung. Was war geschehen? Der Passant hatte beobachtet, wie aus einem Fahrzeug eine Waffe herausgehalten wurde. Da er ein Klicken hörte, ging er davon aus, dass der Abzug gedrückt wurde. Anschließend fuhr das Auto davon, woraufhin der Spaziergänger den Vorgang der Polizei meldete.

Dasing: Feuerzeug löst Einsatz der Polizei aus

Diese konnte den Fahrer des Pkw aufgrund des Kennzeichens ausfindig machen. Bei einer Durchsuchung des Autos stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der „Waffe“ um ein Feuerzeug in Form einer halbautomatischen Pistole handelte. Das Feuerzeug gehörte dem Vater des 18-Jährigen. Beide wurden über die Folgen eines unbedachten Vorzeigens einer solchen Nachbildung belehrt.

Einsatz in Dasing: Wovor die Polizei warnt

Die Polizei warnt grundsätzlich vor täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen. Diese könnten bei unbedachten Umgang äußerst gefährliche Situationen hervorrufen. (pos)

Themen folgen